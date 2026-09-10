معرض العلمين 2026 .. مصر للطيران وفلاي ناس تبحثان تعزيز اتفاقيات المشاركة بالرمز

عقد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من شركة فلاي ناس السعودية، برئاسة بندر المهنا رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك على هامش فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2026 بمدينة العلمين الجديدة.

وحضر الاجتماع من جانب مصر للطيران كل من الطيار شريف خليل، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورباب حمدي سالم، رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وعمرو عدوي، رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والسيد أحمد أسامة، مدير إدارة التسويق بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

كما ضم وفد فلاي ناس كلاً من الكابتن منصور الحربي، رئيس العمليات، والسيد موسى، رئيس قطاع التسويق والاتصالات المؤسسية، والسيد عبد الإله العيدي، رئيس قطاع المبيعات، والسيد راكان العتيبي، مدير التحالفات والشؤون التنظيمية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك لتعزيز الشراكة التشغيلية بين الجانبين، إلى جانب مناقشة فرص إبرام اتفاقيات المشاركة بالرمز، بما يسهم في توفير مزيد من خيارات السفر أمام الركاب وتعزيز حركة النقل الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

كما استعرض الجانبان النمو المتزايد في الطلب على السفر إلى مصر، باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرئيسية والمفضلة لدى المسافرين السعوديين، وما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة تعزز من جاذبيتها كوجهة إقليمية ودولية.

وأكد الطيار أحمد عادل ترحيبه بتعزيز التعاون مع شركة فلاي ناس، مشيراً إلى أن توسيع مجالات التعاون بين الشركتين يمثل إضافة قوية لحركة السفر بين مصر والمملكة، ويدعم جهود الجانبين في تقديم خدمات أكثر تنوعاً ومرونة للمسافرين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصر للطيران على توسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها مع شركات الطيران الإقليمية والدولية، وتعزيز فرص التعاون بما يدعم خطط النمو والتطوير، ويسهم في تنشيط حركة السفر والسياحة بين مصر والمملكة العربية السعودية.