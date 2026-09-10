انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الساعات المقبلة

تتغير ملامح الطقس اليوم الخميس 10 سبتمبر، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد والقاهرة، بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية صباحًا ونشاط الرياح، وسط أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وفرص محدودة لأمطار خفيفة في أقصى الجنوب.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب المناطق.

شبورة ورياح وأمطار خفيفة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون معتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار ورطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ويكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال ليلًا مع استمرار الرطوبة.

تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

وحذرت الهيئة من تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وناشدت الأرصاد قائدي السيارات توخي أقصى درجات الحذر خلال الساعات الأولى من الصباح، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة الشبورة المائية، مع ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

كما أشارت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد.

وقد يصاحب هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يكون له تأثير جوهري على الأنشطة اليومية، بينما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، تبلغ نسبة فرص سقوط الأمطار في حلايب وشلاتين نحو 20% تقريبًا، وتكون على فترات متقطعة.

رياح نشطة وتحسن نسبي مساءً

وتوقعت الهيئة نشاط الرياح أحيانًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، موضحة أن نشاط الرياح قد يساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة على المناطق المكشوفة.

وتستمر الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد، مع تفاوت درجات الحرارة بين المناطق الشمالية والجنوبية، لتسجل أعلى درجة حرارة متوقعة في جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

وجاءت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة على مناطق الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة.

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها، خاصة أن شدة الظواهر الجوية قد تختلف من منطقة إلى أخرى.