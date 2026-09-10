اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات جديدة بشأن واقعة علي محمود وحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب مباراة المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، نقلًا عن مصدر داخل الأهلي: «علي محمود يعتذر للحسين عموتة داخل أوضة اللبس في الأهلي، ووائل جمعة يجري تحقيق مع اللاعب، وهناك اتجاه لتوقيع غرامة مالية ضد اللاعب».

وتأتي هذه التطورات بعد الواقعة التي شهدتها مباراة الأهلي والمقاولون العرب، عقب استبدال علي محمود، حيث ظهرت علامات الحزن على اللاعب أثناء خروجه من الملعب، قبل أن تتداول أنباء عن حدوث مشادة بينه وبين المدير الفني.

تفاصيل واقعة عموتة وعلي محمود

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق أن علي محمود صافح وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، عقب خروجه من الملعب، ثم توجه لمصافحة حسين عموتة، إلا أن المدير الفني شعر بحزن اللاعب من طريقة تعامله عقب الاستبدال.

وأشارت التقارير إلى أن عموتة تحدث مع اللاعب قائلًا: «هل هذا وقت للغضب؟ فكر في الفريق، لا يعقل هذا التصرف»، موضحة أن المدير الفني تعامل مع اللاعب بشكل أبوي، وكان هدفه توجيه رسالة له بأن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول.

وأكدت التقارير أن ما حدث لم يكن مشادة بالمعنى المتداول، وإنما جاء في إطار توجيه اللاعب الشاب، الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق الأول للأهلي، وتعليمه كيفية التعامل مع قرارات الجهاز الفني.

وبحسب ما كشفه أحمد حسن، يبدو أن الواقعة شهدت تطورًا جديدًا داخل غرفة الملابس، بعدما اعتذر علي محمود للمدير الفني، في الوقت الذي بدأ فيه وائل جمعة إجراءات للتحقيق مع اللاعب، مع وجود اتجاه لتوقيع عقوبة مالية عليه.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري، لتزداد علامات الاستفهام حول أداء الفريق وبعض التفاصيل التي شهدها اللقاء.