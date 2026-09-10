قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجميع أخطأ.. ماذا قال عموتة عن تعادل الأهلي أمام المقاولون بالدوري؟
بعد نجاتها من حادث.. رئيس مهرجان الغردقة: شيري عادل بخير وفي الطريق
شديد الحرارة .. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الخميس
وعد جديد للاعبي الزمالك.. المستحقات المتأخرة خلال أسبوع
إيران تلوّح بـ«مفاجآت عسكرية» بعد ضربات أمريكية استهدفت ناقلات نفط
كاوتش العربية ضرب.. شيري عادل تتعرض لحادث سير أثناء توجهها لمهرجان الغردقة
«أولي البأس».. جماعة غامضة في سوريا تثير جدلًا حول صلتها بحزب الله والإخوان
معدات ثقيلة تتدخل لرفع الجرار.. تفاصيل حادث القطار في العياط بالجيزة
إصابة شخصين في حادث انقلاب جرار قطار بين قرية البليدة والعياط
اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود
بعد تهديده باللجوء للقضاء.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتوح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

واقعة عموتة وعلي محمود
واقعة عموتة وعلي محمود
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات جديدة بشأن واقعة علي محمود وحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب مباراة المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، نقلًا عن مصدر داخل الأهلي: «علي محمود يعتذر للحسين عموتة داخل أوضة اللبس في الأهلي، ووائل جمعة يجري تحقيق مع اللاعب، وهناك اتجاه لتوقيع غرامة مالية ضد اللاعب».

وتأتي هذه التطورات بعد الواقعة التي شهدتها مباراة الأهلي والمقاولون العرب، عقب استبدال علي محمود، حيث ظهرت علامات الحزن على اللاعب أثناء خروجه من الملعب، قبل أن تتداول أنباء عن حدوث مشادة بينه وبين المدير الفني.

تفاصيل واقعة عموتة وعلي محمود

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق أن علي محمود صافح وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، عقب خروجه من الملعب، ثم توجه لمصافحة حسين عموتة، إلا أن المدير الفني شعر بحزن اللاعب من طريقة تعامله عقب الاستبدال.

وأشارت التقارير إلى أن عموتة تحدث مع اللاعب قائلًا: «هل هذا وقت للغضب؟ فكر في الفريق، لا يعقل هذا التصرف»، موضحة أن المدير الفني تعامل مع اللاعب بشكل أبوي، وكان هدفه توجيه رسالة له بأن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول.

وأكدت التقارير أن ما حدث لم يكن مشادة بالمعنى المتداول، وإنما جاء في إطار توجيه اللاعب الشاب، الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق الأول للأهلي، وتعليمه كيفية التعامل مع قرارات الجهاز الفني.

وبحسب ما كشفه أحمد حسن، يبدو أن الواقعة شهدت تطورًا جديدًا داخل غرفة الملابس، بعدما اعتذر علي محمود للمدير الفني، في الوقت الذي بدأ فيه وائل جمعة إجراءات للتحقيق مع اللاعب، مع وجود اتجاه لتوقيع عقوبة مالية عليه.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري، لتزداد علامات الاستفهام حول أداء الفريق وبعض التفاصيل التي شهدها اللقاء.

أحمد حسن واقعة علي محمود وحسين عموتة علي محمود حسين عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

الوزير و مدير المدرسة

بعد إحراجه أمام المحافظ|وزير التعليم لمدير مدرسة كفر شكر:فين الجلابية؟ انت بأي لبس تشرفنا

هشام نصر

هاني حتحوت يكشف كواليس تفكير هشام نصر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

النفط

الحرب تشعل أسعار النفط.. برنت يتجاوز 100 دولار وسط مخاوف من إغلاق مضيق هرمز

المستثمرات العرب

اتحاد المستثمرات العرب يبحث مع سفيرة رومانيا تعزيز الشراكات الاستثمارية

بورصه الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

بالصور

نرمين الفقي تخطف الأنظار فى مهرجان الفضائيات العربية

نرمين الفقي تخطف الانظار فى مهرجان الفضائيات العربية
نرمين الفقي تخطف الانظار فى مهرجان الفضائيات العربية
نرمين الفقي تخطف الانظار فى مهرجان الفضائيات العربية

تحقيق أمريكي يضغط على تسلا.. مستقبل سايبركاب تحت الاختبار التنظيمي

Cybercab
Cybercab
Cybercab

بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان وحسام حسن

بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان و حسام حسن
بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان و حسام حسن
بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان و حسام حسن

من خطوط السيارات إلى الروبوتات.. إكس بنج تبدأ تصنيع البشر الآليين

الروبوتات
الروبوتات
الروبوتات

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد