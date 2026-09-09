متعب يحذر عموتة بعد التعادل: اللي بيحصل غلط.. مفيش ابتكار ولا حلول في الملعب

انتقد عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أداء الفريق الأحمر خلال مواجهة المقاولون العرب، مؤكدًا أن أسباب التعادل لا ترتبط بالمباراة الأخيرة فقط، وإنما ظهرت منذ بداية الموسم.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: «سبب تعادل الأهلي مش من النهارده، من الـ4 مباريات السابقة كمان، تركيبة خط وسط الأهلي دي مش ماشية خالص».

وأضاف: «مينفعش زيزو يلعب تحت المهاجم دي خالص، زيزو لما لعب شوية في مكانه حسن شكل الأهلي شوية».

وتابع متعب منتقدًا أداء الفريق خلال المباراة: «البداية للأهلي في المباراة صعبة خالص، واللي بيحصل ده صعب من المدرب بصراحة، مفيش أي ابتكار في الملعب ومفيش حلول في الملعب».

كما انتقد مردود المهاجم سفيان بنجديدة، قائلًا: «بنجديدة النهارده ولا كورة راحت له».

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط.