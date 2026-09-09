توظيف اللاعبيبن غلط.. عماد متعب ينتقد تشكيل الأهلي أمام المقاولون

انتقد عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، تركيبة خط وسط الفريق الأحمر، عقب التعادل أمام المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن مشاركة مروان عطية وعلي محمود وزيزو معًا لم تكن موفقة.

وقال متعب، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: «تركيبة مروان عطية وعلي محمود وزيزو مش ماشية»، موضحًا أن شكل الأهلي تحسن بعدما عاد زيزو للعب في مركزه خلال الشوط الثاني.

وأضاف أن توظيف اللاعبين بالشكل المناسب كان له تأثير واضح على أداء الفريق، مؤكدًا أن الأهلي ظهر بصورة أفضل في الشوط الثاني بعد التعديل.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة، والزمالك الوصيف برصيد 10 نقاط، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر.