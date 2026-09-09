دون إصابات.. اندلاع حريق داخل مخبز فى نجع حمادي بقنا

اندلع حريق، داخل مخبز بجوار الشادر القديم بمركز نجع حمادي، شمال قنا، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخبز بجوار الشادر القديم بمركز نجع حمادي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل المخبز، نتيجة اسطوانة بوتاجاز.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى الأماكن والعقارات المجاورة، دون وقوع أي إصابات بشرية جراء الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





