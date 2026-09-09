قنا.. مدير تعليم نجع حمادى يحيل طاقم مدرسة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

قرر محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، إحالة إدارة مدرسة الاتحاد الابتدائية للشؤون القانونية للتحقيق نظراً لعدم الانضباط الإداري.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة لمدير عام الإدارة، رافقه خلالها الدكتور علي يحيى، وكيل الإدارة، ومنتصر محمود عبد الرحيم مدير التعليم الابتدائي؛ حيث شملت الجولة مدارس "الوحدة المجمعة الابتدائية"، و"الاتحاد الابتدائية"، و"داود تكلا الإعدادية"، و"داود تكلا الثانوية" بقرية بهجورة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على اللمسات الأخيرة قبيل بدء الدراسة.

وخلال الجولة، أثنى الزقيم على مستوى الجاهزية والاستعداد بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية، كما وجه الشكر والتقدير لإدارة مدرستي داود تكلا الإعدادية والثانوية لتعاونهما المثمر في تذليل العقبات واستضافة مدرسة الاتحاد الابتدائية.

وثمّن مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، الجهود المخلصة التي يبذلها مديرو المدارس والمعلمون والعاملون، مؤكداً أنهم الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة التعليمية، وأن توفير المناخ الملائم لهم يأتي في مقدمة أولويات القيادة التعليمية.



وأكد الزقبم، مواصلة أعمال النظافة والتجهيز والانضباط الإداري بمختلف المدارس، استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد، وضمان بداية قوية ومنتظمة للعملية التعليمية.



وأشار مدير إدارة نجع حمادى التعليمية، في ختام جولته، إلى استمرار المتابعات الميدانية المفاجئة بجميع المدارس، تنفيذاً لتوجيهات طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالعمل من أرض الواقع وترسيخ الانضباط، حرصاً على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تليق بالطلاب.

