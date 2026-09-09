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الأحمر عينه على الصدارة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأحمر عينه على الصدارة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري والقنوات الناقلة

الأهلي والمقاولون العرب
الأهلي والمقاولون العرب
خالد يوسف

يترقب عشاق الكرة المصرية بشغف كبير المواجهة النارية التي تجمع بين النادي الأهلي ونظيره المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى المارد الأحمر لتأكيد تفوقه وحصد النقاط الثلاث لتعزيز مسيرته نحو القمة، بينما يدخل ذئاب الجبل اللقاء بطموح تحقيق مفاجأة مدوية وإيقاف زحف البطل، في صراع كروي يترقبه الملايين بشغف.

الشياطين الحمر عينه على الصدارة أمام المقاولون العرب

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق المقاولون العرب اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري موسم 2026/27.

ويسعى الشياطين الحمر، لتحقيق الفوز خلال لقاء اليوم أمام فريق المقاولون العرب "ذئاب الجبل" من أجل الحفاظ على تحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز في الجولات الثلاثة الماضية في الدوري أمام كلا من الشرقية إنبي وزد إف سي وسموحة، من اجل الزحف نحو الصدارة.

في المقابل، يدخل المقاولون العرب مواجهة الأهلي برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزًا وحيدًا مقابل هزيمتين خلال أول ثلاث جولات من عمر المسابقة.

وبدأ ذئاب الجبل مشوارهم في الدوري بالخسارة أمام طلائع الجيش بهدف دون رد، قبل أن يتعرض الفريق لهزيمة أخرى في الجولة الثانية أمام المصري بنتيجة 3-2.

ونجح المقاولون العرب في استعادة توازنه خلال الجولة الثالثة، بعدما حقق فوزه الأول في البطولة على حساب الجونة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

حددت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب، إذ تقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

كما حددت شبكة قنوات أون سبورتس، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، إذ تذاع بشكل حصري على أبلكيشن أون سبورت بجانب قناة أون سبورت على القمر الصناعي النايل سات.

وتخصص القناة استوديو تحليليًا للمباراة، بحضور مجموعة من كبار المحللين ونجوم الكرة المصرية، لمتابعة استعدادات الفريقين وتحليل أحداث المواجهة وأبرز اللقطات الفنية.

تشكيل الأهلى المتوقع لمباراة المقاولون العرب

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة المدير الفني، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز بإستاد عثمان أحمد عثمان.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في لقاء اليوم كالتالي:

-حراسة المرمي: محمد الشناوي
-خط الدفاع : محمد هاني و ياسر إبراهيم و عمرو الجزار و أحمد كوكا


خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود و أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: أشرف بن شرقي و سفيان بن جديدة ومنصف بقرار

الأحمر عينه على الصدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب الدوري المصري قنوات أون سبورتس رابطة الأندية الشياطين الحمر ذئاب الجبل

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