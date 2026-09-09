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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة كسوف الشمس.. كيفية تأديتها وعدد ركعاتها والحكمة منها

كسوف الشمس
كسوف الشمس
إيمان طلعت

تترقب مصر والمنطقة العربية ظاهرة فلكية استثنائية يوم السبت 2 أغسطس 2027، مع حدوث كسوف كلي للشمس يُعد من أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة خلال القرن، حيث يحجب القمر قرص الشمس بالكامل في المناطق الواقعة ضمن مسار الكسوف، ما يؤدي إلى تحول النهار إلى ظلام تام لعدة دقائق، فيما يمر مسار الظاهرة عبر عدد من المناطق العربية، من بينها أجزاء من الأراضي المصرية، وسط اهتمام واسع من محبي الفلك والمهتمين بالظواهر السماوية النادرة.

في هذا الصدد يبحث كثيرون عن صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر سُنة مؤكدة، وتُصلَّى ركعتين جماعة أو فرادى، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، وإذا كنت تؤدى في المسجد يخطب بعدها الإمام ويحث على التوبة وفِعْل الخيرات من دعاء وذكر وصدقات.

كيفية صلاة كسوف الشمس

يبدأ بتكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورة دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد.

يل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم".

صلاة خسوف القمر

المشروع عند خسوف القمر وكسوف الشمس 8 عبادات وهما: الصدقة، الصلاة، الدعاء، التكبير، عتق الرقاب، ذكر الله، الاستغفار، التعوذ من عذاب القبر .

واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا، وَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ: إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ».

الحكمة من صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر

هى أن يلجأ الإنسان إلى الله تعالى طلبا لإزالة هذا البلاء ولعودة الطبيعة إلى مجرها الطبيعى، أنه يجب على الإنسان أن يعلم أن مجريات الكون كله بيد الله تعالى، فإذا خرجت مظاهر الطبيعة عن المألوف فلا نجد من يعيدها ولا من يملك أن يعيد الكون إلى مساره الطبيعى سوى الله سبحانه وتعالى فهو الذى نلتجأ ونرجع إليه حتى يكشف عنا أى بلاء.

وفي حديث يرويه النسائي عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عـزّ وجـلّ وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجلي )) سنن النسائي حديث رقم 1446 .

اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف ( والخسوف ) سنّـة مؤكدة في حق الرجال والنساء، وأن الأفضل أن تصلى في جماعة، ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي .

صلاة كسوف الشمس خسوف القمر الحكمة من صلاة كسوف الشمس الحكمة من صلاة خسوف القمر

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