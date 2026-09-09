ميدو: مجلس إدارة الزمالك تسبب في إهدار 350 مليون جنيه.. وكل من أخطأ يجب أن يُحاسب

أكد أحمد حسام ميدو، خلال ظهوره في برنامج «أوضة اللبس»، أن مجلس إدارة الزمالك كان جزءًا من التسبب في إهدار نحو 350 مليون جنيه على النادي، مشددًا على أنه يستطيع إثبات حديثه بالأرقام والمستندات.

الزمالك

وقال ميدو: «مينفعش النهارده ناخد خطوات لورا ونحاول نستخبى، ده مش هيحصل.. وأنا حذرت قبل كده إن اللي أخطأ لازم يتحاسب، ويتشاور عليه أيًا كان هو مين».

وأضاف: «الزمالك النهارده داخل بطولة إفريقيا أبطال الدوري، اللي جمهوره كان بيحلم بالعودة ليها، من غير لعيبة.. ونبيع بيزيرا عشان نحل مشاكلنا اللي إحنا ورطنا نفسنا فيها، مع احترامي للجميع داخل مجلس إدارة الزمالك، والزمالك هيفضل عظيم وهيعدي من أزماته».