الشيطان سيطر عليا.. السجن 3 سنوات للمتهم بالتعدي على ابنة شقيقته في الوراق

قضت محكمة جنايات الجيزة بسجن طالب 3 سنوات بتهمة هتك عرض ابنة شقيقته البالغة من العمر 13 عام تحت تهديد السلاح في منزل الأسرة بمنطقة الوراق.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 5890 لسنة 2026 جنايات الوراق أن النيابة العامة وجهت للمتهم «عبد الرحمن» تهمة هتك عرض طفلة شقيقته البالغة من العمر 13 عاما عن طريق القوة، والتهديد بسلاح أبيض مطواة قرن غزال.

وتابع أمر الإحالة، أن الطفلة المجني عليها وشقيقتها ذهبتا إلى منزل جدتهما بغرض إحضار ملابسهما حتى فوجئتا بالمتهم - خال الطفلتين - بمفرده داخل المنزل، فأرسل شقيقة المجني عليها إلى أحد المحلات التجارية لشراء كارت شحن.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهم استغل تواجد طفلة شقيقته بمفردها واقتادها إلى غرفته بالإكراه تحت تهديد السلاح من أجل تنفيذ جريمته قاصدا هتك عرضها بالقوة.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، الذي أقر بارتكاب الجريمة تفصيلًا بحق طفلة شقيقته، زاعمًا أن شيطانه أوعز إليه بارتكاب الجريمة بحق الطفلة.