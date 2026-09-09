الجيش الأمريكي ينفي قصف إيران لمدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية

نفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاءات قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بأنها قصفت مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تعملان في الشرق الأوسط ، مؤكدة أن هذا الادعاء عارٍ تماماً عن الصحة.

وشددت القيادة الأمريكية في بيان لها على أنه لم تتعرض أي سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية للقصف.

كما اكدت أن جميع محاولات الهجوم التي شنها الحرس الثوري باءت بالفشل.

في المقابل، نجحت القوات الأمريكية في تدمير 10 ناقلات إيرانية خلال الأسبوع الماضي وحده.

وأشارت القيادة الأمريكية في نهاية البيان إلى هذه السفن كانت جزءاً من شبكة سرية بمليارات الدولارات تموّل الحرس الثوري، وتعجز إيران عن حمايتها.