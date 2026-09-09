بعد تسمم حسام داغر.. عرض خطير لو ظهر عليك لا تنتظر في المنزل واذهب للطبيب فورًا

أثارت الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنان حسام داغر خلال وجوده في لبنان اهتمام متابعيه، بعدما تعرض لحالة تسمم استدعت تدخل الصليب الأحمر ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تتحسن حالته الصحية ويغادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه.

وتسلط واقعة تسمم حسام داغر الضوء على مشكلة التسمم الغذائي، التي قد تبدأ بأعراض بسيطة مثل المغص والغثيان والقيء والإسهال، لكنها في بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى فقدان كمية كبيرة من السوائل والأملاح، وهو ما يجعل الجفاف من أهم المضاعفات التي يجب الانتباه إليها.

الجفاف.. عرض خطير بعد التسمم

قال الدكتور مدحت محمد، استشاري الكلى، فى تصريحات خاصة ل صدي البلد، إن التسمم المصحوب بالقيء أو الإسهال المتكرر يحتاج إلى متابعة جيدة، لأن فقدان السوائل بصورة كبيرة يمكن أن يؤثر على الجسم ووظائف الكلى، خاصة إذا لم يتم تعويض السوائل بالشكل المناسب.

وأوضح استشاري الكلى أن قلة التبول أو تغير لون البول إلى اللون الداكن، مع الشعور الشديد بالعطش وجفاف الفم والدوخة والإرهاق، من العلامات التي يجب عدم تجاهلها، لأنها قد تشير إلى الإصابة بالجفاف.

وأضاف محمد أن الخطورة تزداد عندما يكون المريض غير قادر على الاحتفاظ بالسوائل بسبب القيء المستمر، مؤكدًا أهمية طلب المساعدة الطبية في هذه الحالة وعدم الانتظار حتى تتفاقم الأعراض.

كيف يؤثر التسمم على الكلى؟

وأوضح أن الكلى تحتاج إلى وصول كمية كافية من الدم والسوائل حتى تقوم بوظائفها بصورة طبيعية، وبالتالي فإن فقدان السوائل بكميات كبيرة نتيجة القيء والإسهال قد يقلل كمية الدم الواصلة إلى الكلى، ما قد يسبب اضطرابًا في وظائفها لدى بعض الحالات.

وأكد أن هذا الأمر لا يعني أن كل شخص يصاب بالتسمم الغذائي سيعاني من مشكلة في الكلى، لكن الجفاف الشديد وعدم تعويض السوائل من الأمور التي تستوجب الانتباه، خصوصًا لدى كبار السن والأطفال ومرضى الكلى والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب فورًا؟

هناك مجموعة من العلامات التي تستوجب عدم الانتظار في المنزل، أبرزها القيء المتكرر الذي يمنع المريض من شرب السوائل، والإسهال الشديد أو المصحوب بالدم، وارتفاع درجة الحرارة، والدوخة الشديدة، والإغماء، وقلة التبول أو انقطاعه.

كما يجب الانتباه إلى ظهور علامات الجفاف، مثل جفاف الفم، العطش الشديد، ضعف الجسم، والبول الداكن.

وتشير الإرشادات الطبية إلى أهمية طلب الرعاية الطبية عند وجود علامات الجفاف أو عدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل بسبب القيء، لأن التأخر في التعامل مع هذه الأعراض قد يزيد من خطر المضاعفات.

نصائح لتجنب مضاعفات التسمم الغذائي

ينصح محمد بالاهتمام بتعويض السوائل المفقودة، ويمكن استخدام محلول الإماهة الفموية في حالات الإسهال والقيء وفق التوجيهات الطبية، مع تجنب تناول الأدوية، وخاصة المضادات الحيوية، دون استشارة الطبيب.

كما يجب مراقبة كمية البول خلال فترة الإصابة، لأن انخفاضها بشكل واضح قد يكون علامة على فقدان السوائل.

وينبغي لمرضى الكلى بشكل خاص عدم التعامل مع التسمم والقيء والإسهال بصورة عشوائية، لأن بعض المرضى لديهم قيود على كمية السوائل أو يحتاجون إلى تعديل بعض الأدوية، ولذلك يكون تقييم الطبيب أكثر أهمية.

بعد تسمم حسام داغر.. لا تستهين بهذه الأعراض

لا يعني الإصابة بمغص أو اضطراب في المعدة بالضرورة وجود حالة خطيرة، لكن استمرار القيء أو الإسهال أو ظهور علامات الجفاف يستدعي الانتباه.

والعلامة الأهم التي يجب عدم تجاهلها هي قلة التبول أو انقطاعه، خصوصًا إذا صاحبها دوخة شديدة أو ضعف واضح أو عدم القدرة على شرب السوائل؛ ففي هذه الحالة لا يُنصح بالانتظار في المنزل، ويجب الحصول على تقييم طبي سريع.