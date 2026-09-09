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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة
بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة
أسماء عبد الحفيظ

تلجأ بعض السيدات إلى طرق منزلية لتنظيف المشغولات الذهبية وإعادة لمعانها، ومن أشهرها استخدام معجون الأسنان، والخل، والمواد المنظفة القوية، اعتقادًا بأن هذه الطرق تساعد على إزالة الأوساخ واستعادة بريق الذهب.

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة

لكن بعض هذه الطرق قد تكون غير مناسبة للمشغولات الذهبية، خاصة القطع التي تحتوي على أحجار أو تفاصيل دقيقة، وقد تؤدي إلى خدوش أو تلف بعض الأجزاء بدلًا من تنظيفها.

هل معجون الأسنان يضر الذهب؟

رغم انتشار استخدام معجون الأسنان في تنظيف الذهب، فإنه ليس الخيار الأفضل للمشغولات الذهبية، لأن بعض أنواع معجون الأسنان تحتوي على مواد كاشطة مصممة للمساعدة في تنظيف الأسنان وإزالة التصبغات.

وقد تؤدي هذه المواد إلى خدش سطح بعض المشغولات، خصوصًا إذا تم فرك القطعة بقوة باستخدام فرشاة خشنة.

لذلك، إذا كانت قطعة الذهب غالية الثمن أو تحتوي على تفاصيل دقيقة أو أحجار، فمن الأفضل عدم تجربة وصفات منزلية قاسية عليها.

1- فرك الذهب بفرشاة خشنة

من الأخطاء الشائعة استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات خشنة وفرك القطعة بقوة لإزالة الأوساخ.

وقد يؤدي ذلك إلى حدوث خدوش سطحية، كما يمكن أن تتسبب الحركة العنيفة في التأثير على بعض الأجزاء الدقيقة أو تثبيت الأحجار في المشغولات التي تحتوي عليها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

2- استخدام الكلور والمنظفات القوية

استخدام الكلور أو مواد التنظيف المنزلية القوية على الذهب ليس فكرة جيدة، خاصة عند ترك القطعة في المحلول لفترة طويلة.

كما يجب تجنب خلط المواد الكيميائية معًا بهدف الحصول على تنظيف أقوى، لأن ذلك قد يضر بالمشغولات أو بالأجزاء الأخرى الموجودة فيها.

3- نقع الذهب لفترات طويلة

قد تعتقد بعض السيدات أن ترك الذهب داخل الماء أو محلول التنظيف لساعات يجعل عملية التنظيف أسهل، لكن لا توجد حاجة عادةً إلى النقع لفترات طويلة.

وإذا كانت القطعة تحتوي على أحجار أو أجزاء حساسة، فمن الأفضل اختيار طريقة تنظيف مناسبة لطبيعة المشغولة بدلًا من استخدام وصفات عشوائية.

4- استخدام الخل أو المواد الحمضية دون معرفة طبيعة القطعة

تنتشر وصفات على مواقع التواصل الاجتماعي تعتمد على الخل أو مواد أخرى لتنظيف الذهب، لكن المشكلة أن المشغولات ليست متشابهة.

فالقطعة قد تحتوي على أحجار أو طلاءات أو أجزاء غير ذهبية، ولذلك لا يفضل تجربة أي مادة منزلية عليها دون معرفة مدى ملاءمتها.

5- تنظيف الذهب بالماء شديد السخونة

الماء الفاتر يكفي عادةً لتنظيف الأوساخ السطحية، ولا توجد حاجة لاستخدام ماء شديد السخونة.

كما أن التعامل مع القطع التي تحتوي على أحجار يتطلب حذرًا أكبر، لأن طريقة التنظيف المناسبة تختلف حسب نوع الحجر وطريقة تثبيته.

6- محاولة تنظيف القطع القديمة بعنف

إذا كانت المشغولة الذهبية قديمة أو تحتوي على تفاصيل دقيقة أو أحجار، فإن محاولة إزالة الأوساخ المتراكمة بالفرك الشديد قد تسبب ضررًا أكثر من فائدتها.

وفي هذه الحالة، يكون تنظيفها لدى صائغ موثوق أو متخصص في تنظيف المجوهرات خيارًا أكثر أمانًا، خاصة إذا كانت القطعة ذات قيمة مادية أو عاطفية كبيرة.

الطريقة الأفضل لتنظيف الذهب في المنزل

للمشغولات الذهبية البسيطة التي لا تحتوي على أحجار حساسة، يمكن استخدام ماء فاتر مع كمية صغيرة من صابون لطيف، ثم وضع القطعة لفترة قصيرة وتحريكها برفق.

بعد ذلك تشطف جيدًا بالماء وتجفف باستخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من الخشونة، مع تجنب الفرك القوي.

أما القطع التي تحتوي على أحجار كريمة أو لؤلؤ أو تفاصيل دقيقة، فمن الأفضل معرفة طريقة التنظيف المناسبة لكل قطعة، لأن بعض الأحجار لا تتحمل الماء أو بعض مواد التنظيف.

حافظي على ذهبك بهذه الطريقة

الأهم من تنظيف الذهب باستمرار هو طريقة تخزينه، إذ يفضل وضع كل قطعة في مكان منفصل أو داخل كيس ناعم لتقليل احتكاك المشغولات ببعضها ومنع الخدوش.

كما يفضل إبعاد الذهب عن العطور والكريمات والمواد الكيميائية المنزلية، وخلع المشغولات قبل استخدام مواد التنظيف.

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