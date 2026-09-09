ابنة مديرة مدرسة كفر الجزار: والدتي والمدرسون يتحملون تكلفة إصلاح مشكلات المدرسة

أكدت سمر عبد الله، ابنة مديرة مدرسة كفر الجزار بالقليوبية، أن المدرسة طوال الوقت لا يوجد بها أموال، وأن والدتها، بمشاركة بعض المدرسين، تساعد في حل المشكلات الموجودة بالمدرسة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن مرتبات المدرسين ليست كبيرة، ولذلك نجد من يشارك بـ20 جنيهًا و10 جنيهات لحل بعض المشكلات.

وأشارت إلى أن المدرسة قديمة، وكان بها مبنى قديم، وتمت إزالة المبنى، موضحة أن المدرسة لا يوجد بها حمام ولا مروحة ولا مياه للشرب.

المدير السابق تم إقالته

وكشفت عن أن المدير السابق للمدرسة تم إقالته بسبب بعض المشكلات الموجودة في المباني، وتم تعيين والدتها مديرة للمدرسة من بعدها، مشيرة إلى أنه بعد هدم المبنى لم تتم إعادة بنائه من جديد.

وأوضحت ابنة مديرة مدرسة كفر الجزار: «أمي بتراعي ربنا، وتسعى طوال الوقت لحل المشكلات الخاصة بالمدرسة، وبتعمل كده رغم إنها تمتلك عقار وعندها أموال».