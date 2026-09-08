التقويم وليس التشهير.. جمال شعبان يعلق على زيارة محافظ القليوبية لإحدى المدارس

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه خلال الساعات الماضية حظيت زيارة محافظ القليوبية لإحدى المدارس باهتمام من قبل المواطنين، موضحًا أن أسلوب الحوار لم يعجبه.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أنه مع زيارة المسؤولين، وأنه في حالة وجود ملاحظة يجب أن تكون بعيدة عن الكاميرات.

ولفت إلى أن المسؤول عليه أن يكون هدفه التوعية والتطوير، وليس التشهير والتصوير، وأن ما حدث في زيارة محافظ القليوبية يتصدر التعليقات على السوشيال ميديا.

وأشار إلى أنه يقدم الشكر لمدير المدرسة على ما يقوم به من أجل تطوير المدرسة وإصلاح ما يحدث بها، لكن ما فعله المحافظ غير مقبول، وأنه في حالة حدوث شيء، كان من الأفضل تحويل الأمر للتحقيق، وليس الحديث معها بهذا الأسلوب.

وأوضح أن كل محافظ أو مسؤول عليه القيام بجولات، وأن يكون الهدف من الجولات التقويم وليس التشهير.