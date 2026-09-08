تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. مورينيو يدفع بالقوة الضاربة

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.
وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب «سانتياجو برنابيو»، معقل الفريق الملكي.
ويأمل ريال مدريد في تحقيق انطلاقة قوية في مشواره الأوروبي، خاصة مع الاعتماد على عدد من أبرز نجوم الفريق في التشكيل الأساسي.
تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان
- حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
- خط الدفاع: دينزل دومفريس، إبراهيما كوناتي، دين هويسين، مارك كوكوريا.
- خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد، فيديريكو فالفيردي، إبراهيم دياز، جود بيلينجهام.
- خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.