تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. مورينيو يدفع بالقوة الضاربة

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب «سانتياجو برنابيو»، معقل الفريق الملكي.

ويأمل ريال مدريد في تحقيق انطلاقة قوية في مشواره الأوروبي، خاصة مع الاعتماد على عدد من أبرز نجوم الفريق في التشكيل الأساسي.

تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان