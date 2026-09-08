نيويورك تنشر 170 ألف وثيقة عن تلوث الهواء عقب هجمات 11 سبتمبر

أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني، الثلاثاء، نشر نحو 170 ألف صفحة من الوثائق التي تكشف ما كانت المدينة تعرفه بشأن تلوث الهواء والمخاطر الصحية في محيط موقع مركز التجارة العالمي عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، وذلك قبل أيام من الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات.

وقال ممداني، خلال مؤتمر صحفي عقب نشر الوثائق على الإنترنت، إن الملفات توضح ما كانت المدينة تعرفه عن تلوث الهواء، ومتى علمت به، وكيف تعاملت معه للحد من مسؤوليتها القانونية.

وتتضمن الوثائق معلومات ومراسلات مرتبطة بالمخاوف الصحية وجودة الهواء والإجراءات التي اتخذتها سلطات المدينة في أعقاب انهيار برجي مركز التجارة العالمي.

وتأتي عملية النشر قبل حلول الذكرى الـ25 لهجمات 11 سبتمبر، التي أسفرت عن مقتل 2977 شخصًا في الولايات المتحدة، معظمهم جراء انهيار برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.

ووفقًا لبرنامج اتحادي لمراقبة الحالات الطبية المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر، توفي أكثر من 9400 شخص في السنوات اللاحقة نتيجة أمراض مرتبطة بالتعرض للهواء الملوث في منطقة الهجمات.