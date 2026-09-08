الجيش اللبناني: وحداتنا منتشرة في المناطق الجنوبية غير المحتلة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية عن بدء انتشار الجيش في عدد من المناطق اللبنانية الجنوبية، لا يعكس الواقع الميداني بدقة.

وأوضحت القيادة أن الوحدات العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما منطقة النبطية، سواء قبل الأحداث الحالية أو خلال المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن الجيش كثّف في الوقت الحالي مهماته في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي وتعزيز حضور المؤسسة العسكرية.

ودعت قيادة الجيش إلى اعتماد بياناتها الرسمية كمصدر للحصول على المعلومات الدقيقة حول انتشار الوحدات العسكرية ومهماتها.