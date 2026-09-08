مساعد وزير الخارجية يكشف تفاصيل التحركات المصرية لإنقاذ البحارة المختطفين

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أن أي مواطن مصري يتعرض لمخاطر أو أزمات خارج البلاد يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، مشددًا على حرص وزارة الخارجية على متابعة أوضاع المصريين بالخارج والعمل على تقديم الدعم اللازم لهم.

وقال الجوهري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن هناك مئات البحارة العالقين في مضيق هرمز من جنسيات مختلفة، موضحًا أن الوزارة تنصح المصريين الذين يتعرضون لأي مخاطر أو أزمات بالخارج بالتواصل مع أقرب سفارة أو قنصلية مصرية، لتقديم الدعم والمساندة اللازمة.

وتابع مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية أن الجهود المصرية نجحت في إنقاذ البحارة المصريين الموجودين في مضيق أوديسا، الذي تأثر بالتداعيات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تتابع كذلك أوضاع البحارة المصريين الثمانية المختطفين بالقرب من السواحل الصومالية، موضحًا أنه تم توفير وسائل للتواصل بينهم وبين أسرهم، بما يتيح الاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم.

البحارة المصريين المختطفين

وكشف الجوهري أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يجري اتصالات مع وزيري خارجية الصومال واليمن، في إطار التحركات المصرية الرامية إلى الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين، والعمل على ضمان سلامتهم وعودتهم إلى ذويهم.