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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرة الشهيد أحمد سمير لـ «صدى البلد»: أفنيت 38 عامًا داخل المدرسة ولم يتواصل معي أحد بشأن التكريم

مديرة المدرسة
مديرة المدرسة
إبراهيم الهواري

أكدت الأستاذة صالحة ابو الفضل ، مديرة مدرسة «الشهيد أحمد سمير» بمدينة بنها، استمرارها في أداء مهام عملها ومتابعة أعمال الصيانة والتجهيزات داخل المدرسة، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.


وقالت مديرة المدرسة، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنها لم تتلقّ حتى الآن أي تواصل رسمي بشأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكريمها من جانب نقابة المعلمين، مؤكدة أن تركيزها في الوقت الحالي ينصب على استكمال أعمال المدرسة والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

38 عامًا من العطاء

وتروي الأستاذة صالحة جانبا من رحلتها الطويلة داخل المدرسة، موضحة أنها قضت 38 عاما من العمل المتواصل داخل المدرسة نفسها، بدأت خلالها مسيرتها معلمة للغة العربية، ثم تدرجت وظيفيا إلى معلم أول، ثم معلم خبير، قبل أن تتولى منصب وكيلة المدرسة، وصولا إلى منصب مديرة المدرسة.
وأشارت إلى أن سنوات العمل الطويلة داخل المدرسة صنعت حالة خاصة من الارتباط بينها وبين المكان، وكذلك بينها وبين زملائها والطلاب وأولياء الأمور، لافتة إلى أنها تلقت خلال مسيرتها عروضا للانتقال إلى العمل بالتوجيه، إلا أنها فضلت الاستمرار داخل مدرستها.
وقالت: "المدرسة بيتي الأول وليست الثاني، وقضيت فيها عمري كله ولا أستطيع الابتعاد عنها".
وأضافت أن علاقتها بالمدرسة لم تكن مجرد علاقة وظيفية، وإنما امتدت على مدار سنوات طويلة لتصبح جزءا أساسيا من حياتها، شهدت خلالها أجيالًا متعاقبة من الطلاب، وشاركت في تعليمهم ومتابعتهم، كما عاصرت أعدادًا كبيرة من المعلمين والعاملين داخل المدرسة.

مستمرة في عملي والطلاب أولوية

وأكدت مديرة الشهيد أحمد سمير أنها مستمرة في أداء عملها ومتابعة كل ما يتعلق بالمدرسة، موضحة أن أعمال الصيانة والتجهيزات تسير بالتوازي مع الاستعدادات للعام الدراسي، وأنها تتابع التفاصيل الخاصة بالمدرسة حتى ساعات متأخرة.
وحول ما أثير مؤخرا بشأن بعض الملاحظات المتعلقة بالمدرسة، وتصريحات محافظ القليوبية بشأن عدم توافر بعض مستندات الصرف، رفضت الأستاذة صالحة التعقيب على الأمر، مؤكدة التزامها بالتعليمات وعدم الدخول في أي تعليقات أو سجالات بشأن الموضوع.
وأوضحت أن ما يعنيها في الوقت الحالي هو استمرار العمل داخل المدرسة ومتابعة أعمال الصيانة والتجهيزات، مشيرة إلى أن الأحداث الأخيرة لم تمنعها من أداء مهامها اليومية ومتابعة احتياجات المدرسة.

أقدر دعم الناس

وحول حالة التعاطف التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي معها خلال الأيام الماضية، أعربت مديرة المدرسة عن تقديرها الكبير لمشاعر المواطنين وزملائها في العملية التعليمية، مؤكدة أن الكلمات التي تلقتها والدعم الذي وجدته كان لهما أثر كبير لديها.

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