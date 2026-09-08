حركة تغييرات واسعة بتعليم القليوبية.. استبعاد 7 قيادات وتكليف مديري ووكلاء جدد للإدارات التعليمية

اعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، في إطار إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات التعليمية، وضخ دماء جديدة من القيادات، بما يسهم في تحسين الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية.

وشملت حركة مديري الإدارات التعليمية تكليف عدد من القيادات الجديدة، وجاءت أبرز التكليفات كالتالي:

عبدالرحمن فتح الباب مديرًا لإدارة شبين القناطر التعليمية.

أحمد زكي مديرًا لإدارة الخانكة التعليمية.

خالد عطا مديرًا لإدارة طوخ التعليمية.

نجلاء الغزولي مديرًا لإدارة القناطر الخيرية التعليمية.

يحيى العمراوي مديرًا لإدارة العبور التعليمية.

خالد أبو العلا مديرًا لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية.

ماجد إبراهيم مديرًا لإدارة قها التعليمية.

عبير عبدالفتاح مديرًا لإدارة الخصوص التعليمية.

ياسر أبو الفضل مديرًا لإدارة قليوب التعليمية.

دعاء عثمان مديرًا لإدارة كفر شكر التعليمية.

كما تضمنت الحركة تكليف عدد من القيادات للعمل وكلاء للإدارات التعليمية، وهم:

الأمير مصطفى وكيلًا لإدارة قليوب التعليمية.

السيد عبدالجليل وكيلًا لإدارة الخصوص التعليمية.

حسن محمد وكيلًا لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.

بكر محمد وكيلًا لإدارة شبين القناطر التعليمية.

زكريا محجوب وكيلًا لإدارة العبور التعليمية.

رجب جودة وكيلًا لإدارة كفر شكر التعليمية.

رأفت أبو شنب وكيلًا لإدارة القناطر الخيرية التعليمية.

نيفين علي وكيلًا لإدارة الخانكة التعليمية.

أشرف محمود إبراهيم وكيلًا لإدارة قها التعليمية.

وشملت الحركة استبعاد عدد من القيادات من مناصب مديري الإدارات التعليمية، وهم: أيمن زيدان، وأمنية فاروق، وعزة فتحي، وحسام زهدي، وداليا فاروق، وسها، وعزة عطا.

وتأتي حركة التغييرات الجديدة في إطار توجه المحافظة لإعادة تنظيم العمل داخل الإدارات التعليمية، وتعزيز كفاءة القيادات، بما يدعم انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور بمختلف مراكز ومدن القليوبية.