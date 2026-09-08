240 ألف غرفة فندقية.. تنشيط السياحة: أسواق من 20 دولة تمثل 70 % من السياحة الوافدة لمصر

أكد أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، أنه هناك تنويع لمصادر الأسواق السياحية الوافدة لمصر وأصبح لدينا أسواق من 20 دولة تمثل 70 % من السياحة الوافدة لمصر .

وقال احمد يوسف في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" نستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر "، مضيفا:" افتتحنا أكثر من 30 متحفا مصريا وموقعا أثريا العام الماضي ".



وتابع أحمد يوسف:" لدينا حوالي 240 ألف غرفة فندقية بزيادة تقدر بـ 35 ألف غرفة منذ 2010 وحتى الآن ".



وأكمل احمد يوسف:" لدينا برنامج تحفيز طيران طموح جدا وديناميكي بخلاف الشراكات الأجنبية "، مضيفا:" جميع تخصصات السياحة العلاجية متوفرة لجميع السائحين ".

وأضاف أحمد يوسف:" رغم التحديات المتواجدة في الشرق الأوسط هناك ارقام جيدة في السياحة المصرية".