سفيان أمرابط يعلن عدم تمثيل المغرب مجددًا بسبب محمد وهبي

أعلن الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب خط وسط الفريق، قراره بعدم تمثيل منتخب المغرب خلال الفترة المقبلة، طالما استمر محمد وهبي في منصب المدير الفني لأسود الأطلس.



وقال أمرابط في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية: «تمثيل المغرب كان أعظم شرف في مسيرتي. منذ أول استدعاء لي قبل 12 عامًا، قدمت كل شيء من أجل بلدي».

وأضاف: «كان هذا قرارًا صعبًا للغاية، لكنني لا أشعر أنني قادر على مواصلة تمثيل المنتخب تحت قيادة المدرب الحالي، ولذلك قررت عدم التواجد مع المنتخب طالما بقي في منصبه».

ويأتي قرار أمرابط ليضع الجهاز الفني للمنتخب المغربي أمام موقف صعب، خاصة أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية التي اعتمد عليها المنتخب خلال السنوات الماضية.