5746 مقرأة و6365 حلقة تحفيظ.. إنجازات الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم خلال أسبوع

واصلت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جهودها في خدمة كتاب الله تعالى، ونشر وتعليم القرآن الكريم، خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس ٢٠٢٦م، في الفترة من الجمعة إلى الخميس.

إنجازات الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم خلال أسبوع

وبلغ إجمال ما تم عقده ٥٧٤٦ مقرأةً قرآنيةً، و٤٣ مجلسَ إقراءٍ، ومركزَ تلاوةٍ، و٣٦٠٣ مجالس لبرنامج «صحح قراءتك»، و٦٣٦٥ حلقةَ تحفيظٍ.

وتعكس هذه الأرقام حجم النشاط القرآني الذي تضطلع به الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، وما تبذله من جهود متواصلة؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج القرآنيّة، وإتاحة مساحاتٍ متنوعةٍ لتلاوة القرآن الكريم، وتصحيح القراءة والإقراء والحفظ، بما يعزز حضور كتاب الله تعالى في حياة المسلمين، ويرسخ منهج التلقي الصحيح للقرآن الكريم.