قائمة بيراميدز في معسكر مباراة الجونة بالدوري المصري

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر الفريق استعدادا لخوض مباراة الجونة في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - حازم جمال

خط الدفاع: محمد الشيبي - خالد عوض - أحمد سامي - أسامة جلال - إياد العسقلاني - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - حامد حمدان - أحمد توفيق - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عبد القادر - أحمد عاطف قطة - أحمد فوزي - يوسف ميشو - مصطفى زيكو - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - أحمد نذير بو علي