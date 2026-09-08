الزمالك يهزم أبو قير للأسمدة بثنائية ويتصدر الدوري مؤقتًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد إسماعيل التسجيل لصالح الزمالك في الدقيقة 17، بعدما استغل صناعة مميزة من محمود بنتايج، ليضع الفريق الأبيض في المقدمة.

وكاد حسام أشرف أن يضاعف النتيجة مبكرًا في الدقيقة الثامنة، بعدما قابل كرة عرضية، إلا أن محمود جنش، حارس أبو قير للأسمدة، تصدى للكرة وحرم الزمالك من هدف التقدم.

وحاول أبو قير للأسمدة إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، إلا أن دفاع الزمالك وحارسه مهدي سليمان حافظا على تقدم الفريق الأبيض، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وشهدت نهاية الشوط الأول تعرض محمد السيد للإصابة في وجه القدم، إلا أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال فضل عدم إجراء تبديل قبل انطلاق الشوط الثاني.

الشوط الثاني

دخل أبو قير للأسمدة الشوط الثاني بضغط هجومي قوي، ونجح في تشكيل خطورة على مرمى الزمالك، إلا أن مهدي سليمان تألق في التصدي لمحاولات الفريق المنافس والحفاظ على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 66، أهدر أبو قير أخطر فرصه في المباراة، بعدما سدد محمد علاء كرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها مهدي سليمان قبل أن تصطدم بالقائم الأيسر وتتحول إلى ركلة ركنية.

ورد الزمالك سريعًا في الدقيقة 68، بعدما لعب عمر جابر كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء، قابلها عدي الدباغ بتسديدة بالقدم اليسرى، إلا أن محمد دبش مدافع أبو قير تدخل وأبعد الكرة التي ارتطمت بالعارضة، قبل أن يبعدها الدفاع من أمام مرماه.

وفي الدقيقة 87، نجح البديل أحمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للزمالك، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ أحد مدافعي أبو قير للأسمدة، قبل أن يضعها داخل الشباك بطريقة رائعة.

وحافظ الزمالك على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويرفع رصيده إلى 10 نقاط، متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، في انتظار استكمال منافسات الجولة الرابعة غدًا الأربعاء.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي «الونش» – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمد السيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ.

البدلاء: محمد عواد – مصطفى الزناري – محمد إبراهيم – أحمد خضري – محمود جهاد – عبدالله السعيد – أحمد عبد الرحيم «إيشو» – أحمد شريف – ناصر منسي.

تشكيل أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جابر كامل – محمد دبش – محمد علاء – أحمد عوض.

خط الوسط: رامز ميلاد – عمر إبراهيم – يوسف حمدي.

خط الهجوم: فيفور أكيم – محمود أبو جودة – محمد كمارا.

البدلاء: محمد سعيد شيكا – أحمد داهش – عماد حمدي – محمد أشرف أوشا – محمد فتحي – مصطفى عبدالرحيم – سيف الدين علي محمود – أيمن عبدالحميد – علي حسين.