معتمد جمال: ظروف الزمالك صعبة.. وهدفنا الاستمرار في المنافسة رغم كل التحديات

أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز على أبو قير للأسمدة كان مهمًا للغاية، مشيدًا بالمجهود الذي قدمه لاعبو الفريق ودعم الجماهير خلال المباراة.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الحمد لله على مكسب مهم جدًا النهارده، وبشكر اللعيبة على المجهود اللي قدموه، وبشكر الجمهور دايمًا على المساعدة والدعم".

وتطرق المدير الفني للزمالك إلى حديثه مع الحكم ناجي خلال المباراة، موضحًا أنه لم يكن اعتراضًا على قرارات التحكيم، قائلًا: "أنا عمري ما اتكلمت على التحكيم ولا بحب أتكلم عن الحكام، أنا كنت بقول لكابتن ناجي إن لينا أخطاء وعايزين ناخد حقنا، مش بنعترض ولا حاجة".

وأضاف: "المباراة كانت مهمة لينا وكنا عايزين ناخد حقنا بس، لكن أنا عمري ما أعترض على الحكام أبدًا".

ورد معتمد جمال على الانتقادات التي تطال أداء الزمالك، قائلًا: "يا جماعة والله أنتوا محسسني إننا في ظروف طبيعية، والله إحنا في ظروف غير أي فريق، ومش هينفع كل شوية أطلع أتكلم في نفس الكلام علشان اللعيبة".

وأوضح أن التغييرات التي يجريها خلال المباريات لا تعني أن اللاعبين سيئون أو أن مستواهم ضعيف، وإنما تأتي بسبب جاهزيتهم البدنية، قائلًا: "أنا الوحيد اللي مضطر إني أغير كل شوية، مش علشان لاعب وحش أو أداء كويس، لكن علشان لازم يطلع بدنيًا، ولازم الجمهور يفهم كده، وإنتوا كإعلام تفهموا الناس كده وتساندونا كويس".

وأشار المدير الفني إلى أن تركيزه خلال الفترة المقبلة سينتقل إلى المنافسات الأفريقية، مؤكدًا: "أنا حاليًا هقفل صفحة الدوري علشان عندنا ماتش في أفريقيا السبت".

واختتم معتمد جمال تصريحاته بالتأكيد على رغبة الزمالك في الاستمرار بالمنافسة رغم الظروف الصعبة، قائلًا: "إحنا عايزين نبقى موجودين في المنافسة في الدوري رغم كل الظروف وفترة الإعداد القصيرة جدًا، وإحنا لسه بنعد اللعيبة بدنيًا".

وتابع: "إحنا عندنا ظروف صعبة عكس أي نادي، مش هتلاقي الدنيا اتبدلت من يوم وليلة، ومحتاجين فترة التوقف تيجي وإحنا واقفين على رجلينا ومحققين نتايج وبننافس على البطولة ومنبعدش".