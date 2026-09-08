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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مطار دولي جديد.. العراق يخطو لتعزيز التجارة والاستثمار وحركة السفر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وقعت محافظة الديوانية العراقية مذكرة تفاهم مع شركتي «رؤية البلاغي» و«كام سي» الصينية لإنشاء مطار الديوانية الدولي، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمحافظة وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري وفتح آفاق اقتصادية جديدة.

وقال محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، الثلاثاء، إن إنشاء المطار يمثل «مشروعاً مهماً لتعزيز البنية التحتية ودعم النشاط الاقتصادي في المحافظة».

وأضاف الزاملي أن المشروع من شأنه الإسهام في تنشيط حركة التجارة والاستثمار، إلى جانب خلق فرص اقتصادية جديدة أمام المحافظة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية «واع».

1684 رحلة للخطوط الجوية العراقية خلال أغسطس
ويتزامن الإعلان عن مشروع المطار الجديد مع تسجيل الخطوط الجوية العراقية نشاطاً تشغيلياً لافتاً خلال شهر أغسطس الماضي، في مؤشر على تنامي حركة السفر عبر الناقل الوطني.

وقال مدير عام الشركة مصطفى طالب إن الخطوط الجوية العراقية نفذت خلال أغسطس 1684 رحلة مباشرة، نقلت على متنها أكثر من 232 ألف مسافر.

وأضاف أن الشركة تواصل العمل على تطوير أسطولها واستحداث وجهات جديدة، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات، بما يسهم في زيادة عدد الرحلات والمسافرين.

محافظة الديوانية العراقية مطار الديوانية الدولي العراق أخبار العراق الخطوط الجوية العراقية

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