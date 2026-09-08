إيمان العاصي تشارك في تريند الثمانينيات بإطلالة لافتة

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار بإطلالة مختلفة، وذلك بالتزامن مع مشاركتها في ترند الثمانينات الذي أعاد صيحات الموضة والجمال القديمة إلى الواجهة، لتتفاعل معها الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إيمان العاصي بإطلالة تعيد أجواء الثمانينات

ظهرت إيمان العاصي في الصورة بإطلالة جريئة ومرحة تحمل العديد من التفاصيل المستوحاة من موضة الثمانينات، حيث اعتمدت على شعر أشقر طويل بتسريحة مرتفعة من أعلى الرأس، مع غرة أمامية منسدلة، وهو ما منحها مظهراً قريباً من صيحات تلك الحقبة.

واختارت الفنانة بدلة ملونة بطبعات ورسومات متعددة، جاءت بدرجات الباستيل الزاهية مثل الوردي والأزرق والأصفر والأخضر، مع تصميم عملي بأكمام طويلة وسحاب أمامي، لتجمع الإطلالة بين الطابع الكاجوال والستايل اللافت الذي اشتهرت به موضة الثمانينات.

مكياج إيمان العاصي يكمل اللوك

ولم تقتصر أجواء الثمانينات على الملابس وتسريحة الشعر فقط، إذ اعتمدت إيمان العاصي على مكياج بارز يركز على العيون، مع رموش كثيفة وتحديد واضح لمنطقة العين، إلى جانب أحمر شفاه باللون الوردي، ما منح ملامحها حضوراً قوياً أمام الكاميرا.

إيمان العاصي

كما ظهرت وهي تلتقط صورة سيلفي أمام المرآة، ممسكة بهاتفها، في لقطة عكست الطابع العصري للصورة رغم اعتمادها على تفاصيل مستوحاة من ستايل الثمانينات.

إيمان العاصي وترند الثمانينات

وتأتي هذه الإطلالة ضمن موجة الاهتمام المتزايد بإعادة تقديم ترند الثمانينات، سواء في الأزياء أو تسريحات الشعر أو المكياج، مع توظيف العناصر القديمة بطريقة عصرية تناسب منصات التواصل الاجتماعي.