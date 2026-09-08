سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026.. عيار 21 عند 461.25 ريال

واصلت أسعار الذهب في السعودية تحركاتها اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، وسط متابعة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الثلاثاء نحو 527 ريالًا، ليظل الأعلى سعرًا بين الأعيرة الرئيسية المتداولة، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 483 ريالًا سعوديًا.

أما سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية، فسجل نحو 461.25 ريال سعودي للجرام، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 395.25 ريال سعودي.

وتختلف أسعار الذهب الفعلية لدى محلات الصاغة بحسب المصنعية والضريبة وهامش التاجر، لذلك قد يزيد السعر النهائي للمشغولات الذهبية عن السعر المعلن للجرام الخام.

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 نحو 3689.25 ريال سعودي، مع اختلاف السعر النهائي من محل إلى آخر وفقًا لمصاريف التصنيع وهوامش البيع.

سعر أونصة الذهب اليوم في السعودية

وسجلت أونصة الذهب في السعودية نحو 16,392.75 ريال سعودي، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا نحو 4,371.39 دولار أمريكي وفق الأسعار الواردة في بيانات اليوم.

وتتحرك أسعار الذهب في السوق السعودية بصورة مرتبطة بالسعر العالمي للمعدن الأصفر، إلى جانب حركة أسعار الصرف، فضلًا عن عوامل العرض والطلب محليًا.

نصاب زكاة الذهب في السعودية

وبحسب البيانات المتداولة، يبلغ نصاب زكاة الذهب 85 جرامًا من عيار 24، وتقدر قيمته وفق السعر المذكور اليوم بنحو 44,795 ريالًا سعوديًا.

ويُستخدم نصاب الذهب كأحد المعايير لمعرفة بلوغ المال حد النصاب الذي تجب عنده الزكاة، مع مراعاة أحكام الزكاة والمدة الشرعية المقررة.