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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 يسجل 6305 جنيها

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 تحركات جديدة، بالتزامن مع تسجيل الأوقية العالمية نحو 4402.38 دولار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7205 جنيهات للبيع، مقابل 7150 جنيهًا للشراء، ليواصل العيار الأعلى سعرًا بين أعيرة الذهب المتداولة في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6305 جنيهات للبيع، بينما سجل سعر الشراء حوالي 6255 جنيهًا.

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5405 جنيهات للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 5360 جنيهًا.

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4205 جنيهات للبيع، مقابل 4170 جنيهًا للشراء.

مشغولات ذهبية

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50440 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 50040 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار الفعلية للمستهلك وفقًا لحركة السوق والمصنعية ومكان البيع.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب في السوق المحلية نحو 224125 جنيهًا للبيع، مقابل 222345 جنيهًا للشراء.

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4402.38 دولار، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة أسعار الذهب في السوق المصرية إلى جانب تأثيرات سعر صرف الدولار.

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل دولار الصاغة نحو 50.91 جنيه، مقارنة بنحو 51.05 جنيه وفق سعر الدولار في البنك، ويُستخدم دولار الصاغة في تسعير الذهب محليًا وفق آليات السوق وحركة المعدن الأصفر عالميًا وسعر صرف العملة.

أعلى وأقل سعر للذهب في مصر اليوم

وبحسب الأسعار المعلنة، جاء عيار 24 كأعلى أعيرة الذهب سعرًا، مسجلًا 7205 جنيهات للبيع، بينما سجل عيار 14 أقل سعر بين الأعيرة المذكورة عند 4205 جنيهات للبيع.

سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب

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