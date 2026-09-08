لماذا يتراجع رغم التوترات؟.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الفترة المقبلة

انخفضت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء مع ارتفاع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون بيانات مهمة عن التضخم ستصدر ​هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4399.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1024 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل 4442.70 دولار في وقت سابق من الجلسة، في حين انخفضت ​العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4444.50 ​دولار، وفقاً لرويترز.

وقال نيكوس تسابوراس محلل الأسواق لدى ترادو دوت كوم المملوكة لجيفريز "يسيطر ⁠الحذر على تعاملات الذهب اليوم، فهو عالق بين الرهان على أن مجلس الاحتياطي ​الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة وبين ضعف الدولار. وتؤجج أسعار النفط المرتفعة مخاطر التضخم والتوقعات ​بأن المجلس سيرفع أسعار الفائدة، مما يضغط على المعدن النفيس".

وعلى الصعيد الجيوسياسي، هاجمت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران منشآت طاقة ومدنا في السعودية، حليفة الولايات المتحدة، اليوم. وواصلت أسعار النفط الصعود ​لتسجل أعلى مستوياتها في عدة أسابيع.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بما يصل إلى ​2.4 بالمئة يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات تسارعا حادا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة ‌خلال ⁠أغسطس، في حين استقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة، مما يشير إلى تحسن في سوق العمل.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يأخذ المتعاملون في الحسبان حاليا احتمالا نسبته 60 بالمئة بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة ​النقدية، بعد أن كان ​الاحتمال 50 بالمئة ⁠قبل صدور البيانات.

ومن المعروف أن الذهب، الذي لا يدر عائدا، هو وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل ​من جاذبيته.

وتراجع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية ​أقل تكلفة ⁠للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم الخميس، وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة بحثا عن المزيد من المؤشرات على موقف ⁠مجلس ​الاحتياطي من السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة ​في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 66.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1836.72 دولار، بينما ​تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1387.43 دولار.