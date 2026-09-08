فرسان الإمارات يبهرون الرئيس السيسي بعروض جوية استثنائية في سماء العلمين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عرضًا جويًا مبهرًا قدمه فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية، وذلك خلال فعاليات افتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بمطار العلمين الدولي.

وقدم فرسان الإمارات مجموعة من الاستعراضات الجوية المميزة أمام الرئيس السيسي والحضور، من خلال تشكيلات دقيقة ومناورات جوية لافتة، عكست المستوى المتميز والمهارات العالية للطيارين المشاركين.

وجاء العرض الإماراتي ضمن سلسلة من العروض الجوية الدولية التي شهدتها فعاليات افتتاح المعرض، بمشاركة فرق من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية وفرنسا والهند، إلى جانب القوات الجوية المصرية.

وتابع الرئيس السيسي العروض الجوية وسط أجواء احتفالية، فيما اختتمت الفعاليات بعرض استعراضي قدمه فريق الألعاب الجوية المصري.