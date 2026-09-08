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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرانس فوتبول تعلن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمي في 2026

حراس المرمى
حراس المرمى
إسلام مقلد

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول»، قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في حفل الكرة الذهبية لعام 2026، على مستوى الرجال والسيدات، وسط حضور لافت لعدد من أبرز حراس المرمى في العالم، بينهم المغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي ومنتخب المغرب.

ياسين بونو ضمن قائمة أفضل حراس العالم

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى للرجال تواجد ياسين بونو، بعد المستويات التي قدمها مع الهلال ومنتخب المغرب، ليواصل الحارس المغربي حضوره بين نخبة حراس العالم.

وضمت قائمة المرشحين للرجال 10 حراس، وهم:

ياسين بونو – المغرب والهلال

تيبو كورتوا – بلجيكا وريال مدريد

خوان جارسيا – إسبانيا وبرشلونة

جريجور كوبيل – سويسرا وبوروسيا دورتموند

إيميليانو مارتينيز – الأرجنتين وتشيلسي

إدوارد ميندي – السنغال والأهلي السعودي

ديفيد رايا – إسبانيا وأرسنال

ماتفي سافونوف – روسيا وباريس سان جيرمان

أوناي سيمون – إسبانيا وأتلتيك بلباو

فوزينيا – الرأس الأخضر وكولو كولو

كاتا كول تمثل برشلونة في قائمة السيدات

وعلى مستوى كرة القدم النسائية، ظهر برشلونة أيضًا ضمن قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى، من خلال الإسبانية كاتا كول، التي تنافس مجموعة من أبرز حارسات العالم.

وجاءت قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى على النحو التالي:

آن كاترين بيرجر – جوثام

كاتا كول – برشلونة

هانا هامبتون – تشيلسي

لورينا – كانساس سيتي

أياكا ياماشيتا – مانشستر سيتي

موسم حافل يشعل سباق الكرة الذهبية

وتأتي هذه الترشيحات بعد موسم شهد العديد من الأحداث والبطولات الكبرى على الساحة العالمية، بداية من المنافسات المحلية في الدوريات الأوروبية الكبرى، مرورًا بدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى كأس العالم 2026.

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