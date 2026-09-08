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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هانز فليك قبل دوري الأبطال: برشلونة قادر على حصد اللقب.. ولدينا لاعبون يستحقون الكرة الذهبية

هانز فليك
هانز فليك
إسلام مقلد

ظهر الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، بثقة كبيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن النادي الكتالوني يمتلك الجودة اللازمة للمنافسة على اللقب، مع توجيه رسائل واضحة إلى لاعبيه بشأن المنافسة داخل الفريق.

فليك: نملك الجودة للفوز بدوري الأبطال

أكد فليك أن حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يظل هدفًا أساسيًا لبرشلونة، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة على البطولة الأقوى في القارة.

وقال المدرب الألماني: «كل نادٍ كبير يحلم بدوري الأبطال، لأنها البطولة الأكبر. نملك الجودة للتتويج بها، لكن الطريق لا يزال طويلًا، وعلينا أن نثبت مستوانا في أوروبا كما في الليجا».

وعن أهمية وجود عناصر قادرة على تهدئة الأجواء داخل المجموعة، أوضح فليك أن المسؤولية تقع على جميع اللاعبين، قائلًا: «المسألة تتعلق بالفريق بأكمله. الجميع يتحمل مسؤولية تقديم كل شيء للنادي كل يوم».

وأضاف: «حققنا أربعة انتصارات، وهذا ليس سهلًا، لكنه لا يعني أن كل شيء مثالي».

رسالة قوية للاعبين البدلاء

وتحدث فليك بصراحة عن اللاعبين الذين لا يشاركون بصورة أساسية، مؤكدًا أن المنافسة القوية داخل فريق بحجم برشلونة أمر طبيعي.

وقال: «من الطبيعي أن يكون بعض اللاعبين غير سعداء بوضعهم في فريق بهذه الجودة. عليهم أن يثبتوا كل يوم أنهم الأفضل، وأن يحافظوا على الإيجابية ودعم زملائهم عندما تأتي فرصتهم».

وشدد على أن اختيار التشكيل الأساسي يظل مسؤوليته، موضحًا: «أنا من يقرر التشكيلة بعد متابعة يومية مع الجهاز الفني».

فليك يشيد بروح المجموعة

وعن أجواء الفريق في عامه الثالث مع برشلونة، أكد فليك أنه يرى تطورًا واضحًا في العلاقة بين اللاعبين، مشيرًا إلى وجود جودة عالية وروح قوية داخل غرفة الملابس.

وقال: «أرى جودة عالية ووحدة كبيرة وتواصلًا فعالًا بين اللاعبين. يجب أن نكون متحدين ونقاتل معًا، وهذا ما يحدث الآن».

وأضاف: «مستوى المباريات هو انعكاس لجودة التدريبات».

برشلونة يستهدف الليجا الثالثة تواليًا

وتطرق فليك إلى طموح برشلونة في الدوري الإسباني، مؤكدًا أن تحقيق لقب الليجا للمرة الثالثة على التوالي يمثل أحد أهداف الفريق خلال الموسم الحالي.

وقال: «هذا أيضًا جزء من أحلامنا وأهدافنا، وسيكون إنجازًا كبيرًا إذا حققناه».

وفيما يتعلق بالتحكيم وحالات السقوط داخل منطقة الجزاء، رفض المدرب الألماني الدخول في جدل حول القرارات التحكيمية، قائلًا: «هذا ليس من اختصاصي. جودة التحكيم جيدة في إسبانيا وأوروبا، ومهمتهم ليست سهلة».

وتابع: «علينا أن نثق بهم وندعمهم، وأنا أحاول دائمًا الحفاظ على هدوئي».

فليك: يامال قادر على حسم المباريات

وأشاد المدير الفني لبرشلونة بنجم الفريق الشاب لامين يامال، مؤكدًا قدرته على صناعة الفارق بمفرده، إلى جانب تطوره المستمر وتحمله لمسؤوليات أكبر داخل الفريق.

وقال فليك: «لاعب قادر على حسم المباريات بمفرده، ويحب التطور يومًا بعد يوم. أرى حجم المسؤولية التي يتحملها كأحد قادة الفريق».

وأضاف: «الأهم أن يواصل الاستمتاع بكرة القدم، لأنه عندما يستمتع يكون في أعلى مستوياته».

إشادة بغوردون رغم إهدار الفرص

وتحدث فليك عن المهاجم غوردون، مؤكدًا ثقته في قدرته على تسجيل الأهداف خلال الفترة المقبلة، رغم إهداره عددًا من الفرص.

وقال: «كمهاجم يريد التسجيل دائمًا، أهدر بعض الفرص لكنه يصنع الأهداف، وهذا مهم جدًا».

وأضاف: «أنا واثق أن الأهداف ستأتي، وأنا سعيد بما يقدمه دفاعيًا وهجوميًا».

برشلونة قد يغير أسلوبه في دوري الأبطال

وأوضح فليك أن برشلونة سيواصل الاعتماد على أفكاره الفنية التي حققت نجاحًا خلال الموسمين الماضيين، لكنه لن يتردد في إجراء تعديلات وفقًا لطبيعة كل منافس.

وقال: «نحن نتأقلم دائمًا وفقًا للمنافس. لدينا فكرتنا التي كانت ناجحة جدًا في العامين الماضيين، وقد نعدلها عندما يكون ذلك ضروريًا».

وشدد على أهمية جاهزية جميع عناصر الفريق في المباريات الكبرى، قائلًا: «في اللحظات الكبيرة نحتاج جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم».

فليك يرفض الدخول في حملة للكرة الذهبية

وفيما يتعلق بسباق الكرة الذهبية، والجدل الدائر حول أحقية بعض اللاعبين بالجائزة، بعد مطالبات لويس إنريكي وجوزيه مورينيو بمنحها للاعبيهما، إلى جانب تصريحات كيليان مبابي بشأن أحقيته بها، سُئل فليك عما إذا كان يرى أن الفائز بالجائزة موجود داخل برشلونة.

ورد المدرب الألماني بتحفظ: «بالطبع، لدينا العديد من اللاعبين الرائعين، وسأكون سعيدًا جدًا إذا فاز أحدهم بالكرة الذهبية.. سنرى ما سيحدث».

وأضاف: «ليس من مهامي القيام بحملة من أجل لاعب بعينه، لكنني أرى أننا نمتلك جودة هائلة».

واختتم فليك حديثه بالتأكيد على أن المنافسة على الجائزة لا تعتمد على الموهبة فقط، قائلًا: «بالنسبة لي، لا يتعلق الأمر بالجودة فقط، بل أيضًا بالسلوك والعقلية التي يظهرها اللاعبون كل يوم لدي في الفريق عدد من اللاعبين القادرين على الفوز بالكرة الذهبية».

هانز فليك برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

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