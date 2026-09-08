الرئيس السيسي: نولي أهمية كبيرة لمشروعات الربط الكهربائي مع اليونان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تولي أهمية لمشروعات الربط الكهربائي مع اليونان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان: ناقشنا آليات التنسيق للتعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان .



وأوضح أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية ورفض أي محاولة لتقسيمها.



وفي خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي مشترك للرئيس السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان.