لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

كشف المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تفاصيل جديدة بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عقب جولته الميدانية داخل مدرسة الشهيد أحمد سمير بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها، موضحًا حقيقة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه مسؤولي المدرسة، وما تم رصده خلال الجولة.



أوضح المحافظ في بيان أن مديرية المدرسة وما قدمته من مستندات لم يتضمن ما يثبت قيامها بسداد مبالغ مالية من مالها الخاص على احتياجات المدرسة، مؤكدًا أن ما ثبت هو قيامها بمخاطبة الإدارة التعليمية أكثر من مرة بشأن المشكلات والاحتياجات الموجودة بالمدرسة، وهو ما يؤكد أنها لم تكتفِ بمشاهدة الوضع دون تحرك.

وأضاف المحافظ أن عدم توجيه الشكر إلى مديرة المدرسة لا يعني تجاهل ما قامت به من مخاطبات أو محاولات للوصول إلى حلول، وإنما جاء في ضوء عدم ثبوت بعض ما ذكرته بشأن إنفاق مبالغ مالية من مالها الخاص على المدرسة.

كما أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد مديرة المدرسة، في ضوء ما ثبت من تحركها ومخاطبتها الجهات المعنية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تقييم الأداء وفقًا للوقائع والمستندات، وليس اتخاذ قرارات لمجرد الانطباعات.

وكشف محافظ القليوبية أن الجولة الميدانية التي أجراها لم تقتصر على مدرستين، وإنما شملت أربع مدارس، حيث تبين أن حالة إحدى المدرستين كانت جيدة، بينما كانت حالة المدرسة الرابعة ممتازة، في حين تم رصد عدد من الملاحظات والاحتياجات بالمدارس الأخرى والعمل على التعامل معها.

وأكد المحافظ أن الجولات الميدانية تأتي بهدف الوقوف على حقيقة الأوضاع داخل المدارس بعيدًا عن التقارير المكتبية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات تتعلق بالبنية الأساسية أو النظافة أو المرافق أو السلامة.