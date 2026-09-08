عودة "واحد من الناس".. برنامج عمرو الليثي يتصدر التريند على مواقع التواصل

عاد برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي للظهور مجددًا عبر شاشة قناة الحياة ليسجل حضورا قويا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ البرنامج حلقاته باستضافة عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، وتتناولوا أبرز محطات حياتهم وكواليس أعمالهم، ما جعل هاشتاج "عودة واحد من الناس" يتصدر التريند.



و تصدرت عدد من حلقات البرنامج قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع “اكس”، من بينها حلقة الفنان حمزة العيلي، بعدما كشف خلالها عددًا من التفاصيل حول أعماله المقبلة، ومن بينها ترشيحه لتجسيد شخصية الدكتور مصطفى محمود في عمل درامي مرتقب.

كان البرنامج، قد شهد في مارس 2026 تصدر حلقة الفنان باسم سمرة تريند «إكس»، في ظل تفاعل واسع مع تصريحات الفنان خلال لقائه مع عمرو الليثي.

يذكر ان «واحد من الناس» يعتمد على تقديم حوارات تجمع بين الجوانب الإنسانية والفنية، إلى جانب الكشف عن كواليس وأسرار جديدة في حياة ضيوفه، وهو ما ساهم في استمرار تفاعل الجمهور مع حلقاته وتحول عدد من تصريحات الضيوف إلى موضوعات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.