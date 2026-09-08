وزيرة الإسكان تتابع حملات ضبط المخالفات ورفع الإشغالات في المدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات والإشغالات والتعديات، ومواصلة جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة بالمدن الجديدة.

واطلعت المهندسة راندة المنشاوي، على تقارير أجهزة مدن بدر والشيخ زايد والعاشر من رمضان وحدائق أكتوبر وحدائق العاشر، بشأن نتائج الحملات الميدانية والرقابية التي تنفذها الأجهزة لضبط المخالفات، والحفاظ على الاستخدامات المقررة للأراضي والعقارات، ورفع الإشغالات والتعديات، وتعزيز الانضباط العمراني بمختلف الأحياء والمناطق.

ففي مدينة بدر، أجرى المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية المدينة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير ومعدلات التنفيذ، حيث تشهد المنطقة المحيطة بالطريق المؤدي إلى مكتب التموين أعمال توسعة وتطوير للشارع، بالتوازي مع تنفيذ أعمال الزراعة والتجميل، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري على المنطقة، ورفع كفاءة أحد المحاور المرتبطة بحركة المواطنين والمترددين على الخدمات والمصالح الحكومية.

وبالتوازي، نفذ جهاز مدينة بدر حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالحي الأول، كما واصل الجهاز تنفيذ الحملات الميدانية للتصدي لمظاهر العشوائية والمخالفات بمختلف مناطق المدينة، مع التأكيد على عدم السماح بعودة الإشغالات أو التعديات التي تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري، ومواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مدينة الشيخ زايد، يواصل جهاز تنمية المدينة تنفيذ حملاته الميدانية والرقابية بمختلف الأحياء والمناطق، للتصدي للمخالفات والحفاظ على الطابع السكني للمدينة، حيث نفذ الجهاز حملة ميدانية مكبرة للتعامل مع استغلال قطع الأراضي والبدرومات والعقارات في غير الأغراض المخصصة لها.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع وقطع مرافق لعدد من المواقع المخالفة، خاصة المواقع التي تم استغلالها في أنشطة تخالف الاستخدام السكني المقرر، وذلك بمناطق الحي السابع «الأكثر تميزًا»، والحي الثامن «المجاورة الثالثة»، والحي التاسع «المجاورة الثالثة».

كما شملت الإجراءات التعامل الحاسم مع البدرومات التي تم تحويلها إلى أنشطة غير سكنية بالمخالفة للقواعد والاشتراطات المنظمة، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، مع التأكيد على عدم السماح باستغلال البدرومات أو أجزاء من العقارات السكنية في أنشطة غير مصرح بها، أو تغيير استخدامها عن الأغراض المخصصة لها.

وفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة الشيخ زايد حملة تموينية ورقابية مكبرة بنطاق الحي الأول، بالتعاون بين إدارة شؤون البيئة بالجهاز ومكتب تموين الشيخ زايد، لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية وضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشملت الحملة المرور والتفتيش على عدد من الأنشطة والمحلات والمراكز التجارية، وخلال أعمال التفتيش، تم ضبط أغذية غير مستوفاة للبيانات المطلوبة، من بينها منتجات لا تحمل تاريخ إنتاج، إلى جانب أغذية ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم التعامل الفوري معها وإعدام المنتجات الفاسدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة بمعرفة مكتب التموين وإدارة شؤون البيئة.

وفي مدينة العاشر من رمضان، نفذ جهاز تنمية المدينة حملة مسائية مكبرة بالحي الثالث «القرنفل»، أسفرت عن تنفيذ 103 قرارات غلق وتشميع لمحال وأنشطة تجارية مقامة على قطع أراضٍ سكنية بالمخالفة للاستخدامات المقررة، بعد تغيير النشاط من سكني إلى تجاري بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أما في مدينة حدائق أكتوبر، فواصلت الإدارات المختصة بجهاز المدينة تنفيذ حملاتها الرقابية لضبط المخالفات البنائية وتغيير الأنشطة ورفع الإشغالات، حيث أسفرت الحملات عن رصد عدد من مخالفات تغيير النشاط، شملت تحويل نشاط من سكني إلى تجاري باحد العمارات بمنطقة الفردوس، وتحويل نشاط من سكني إلى مخزن تابع لمطعم بإحدى القطع قطاع «ج» بالمنطقة الخامسة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.

وفي إطار التصدي للمخالفات البنائية منذ بدايتها، نفذت فرق الجهاز عددًا من الإزالات الفورية، شملت إزالة شدة خشبية لردود جانبية بالقطعة رقم 99 قطاع «ب» بمنطقة الفيروز، وإزالة جزء من سقف الدور الرابع المخالف بالقطعة رقم 8 بلوك 13/7 بمنطقة وادي النيل.

كما تضمنت الأعمال إزالة غرف مخالفة بالدور الرابع لقطعتين بقطاع «د» بمنطقة حدائق الياسمين «ابني بيتك 4»، وإزالة أعمدة بالردود الأمامي لإحدى القطع بقطاع «ز» بالمنطقة ذاتها، فضلًا عن إزالة شدة خشبية لدور مخالف بأحد العمارات بجمعية المستثمرين.

وتتزامن هذه الحملات مع استمرار أعمال رفع الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق حدائق أكتوبر، بهدف تحقيق الانضباط ورفع كفاءة المشهد العام، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أي أعمال أو أنشطة مخالفة، أو إجراء تغييرات في استخدامات الوحدات والمنشآت دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.

وفي مدينة حدائق العاشر، يواصل جهاز تنمية المدينة تنفيذ حملاته المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات بمختلف الأحياء، حيث شملت الحملات أحياء الفيروز (28)، والزهور (29)، والزيتون (32)، والريحان (33)، وتم خلالها رفع الإشغالات والمخالفات، وإزالة التعديات والمعوقات التي تشغل الطرق والمساحات العامة، بما يضمن سهولة حركة المواطنين ويحافظ على الاستخدام الأمثل للمساحات العامة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مركبة تستخدم في فرز وجمع المخلفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، في إطار التصدي للممارسات غير المنضبطة التي تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة أو تخالف القواعد المنظمة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي في ختام المتابعة على ضرورة مواصلة الأجهزة المعنية أعمال المتابعة الميدانية بصورة دورية، بما يضمن الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير، وصون الاستخدامات المقررة للأراضي والعقارات، وحماية حقوق المواطنين في استخدام الطرق والمساحات العامة، وتحقيق الانضباط العمراني، والحفاظ على النسق الحضاري وجودة الحياة بالمدن الجديدة.