النيابة تصرح بدفن ضحية حادث سير بصحراوي المنيا

صرحت النيابة العامة بمركز سمالوط، بإشراف المحامى العام لنيابات شمال المنيا، التصريح بدفن جثمان ضابط شرطة ، بعد استكمال التحقيقات وانتهاء معاينة الجثمان وموقع الحادث.



وكلفت النيابة العامة، الدكتور محمد صلاح مفتش صحة مركز سمالوط، لمناظرة الجثمان، حيث قام مفتش الصحة بناظرة الجثمان وكشف فى تقريره أن سبب الوفاة نزيف بالمخ اثر اصطدام الرأس بجسم صلب ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بنى مزار، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى اسفر عن مصرع سائقها وصاحبها ضابط شرطة يدعى " ايهاب . ص . ا " 28 عاما، يقيم بمركز بنى مزار ، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وقررت النيابة بمعاينة موقع الحادث والتحفظ على السيارة.

انتقل على الفور لمحل الواقعة ، اللواء احمد عزت مدير الأمن، ومساعده للشمال وحكمدار المديرية ورئيس مباحث المديرية وعددا من الضباط ، للوقوف على ملابسات الحادث وانهاء الإجراءات القانونية اللازمة للتصريح بالدفن.

ومن المقرر خروج الجثمان من مستشفي التخصصي، وتشييع جثمانه بمسقط رأسه بمركز بني مزار.

