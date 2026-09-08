مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

حمّل مصطفى أبو الدهب، لاعب المصري البورسعيدي السابق، الأخطاء الإدارية مسؤولية الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام منتخب السويس بتروجت، بالدوري الممتاز.

وقال أبو الدهب، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»، إن عماد النحاس نجح خلال فترة توليه قيادة المصري في تحقيق نتائج جيدة، بعدما قاد الفريق للتتويج بكأس الرابطة، إلى جانب إشرافه على فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف لاعب المصري السابق أن النحاس تمكن أيضًا من حصد 6 نقاط خلال أول 3 مباريات للفريق في الدوري، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس نجاحه في أداء مهمته، قبل أن تتعقد الأمور بسبب وجود خلاف بين المدير الفني وإدارة النادي، وهو ما انتهى برحيله عن القيادة الفنية.

واختتم أبو الدهب تصريحاته بالتأكيد على أن المصري يحتاج إلى الهدوء خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الأفضل من وجهة نظره كان عدم التسرع في التعاقد مع مدير فني جديد، والانتظار حتى فترة التوقف الدولي المقبلة.