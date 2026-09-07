لا صحة لزيادة الدراسة شهرين.. التعليم تحسم الجدل حول مدة العام الدراسي ومواعيد انصراف الطلاب

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفارق بين العام الدراسي الحالي والعام الدراسي الماضي لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا، نافيًا ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة مدة العام الدراسي شهرين.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن دخول الطلاب إلى المدارس سيتم بشكل تدريجي، حيث تبدأ عملية انتظام الدراسة بمرحلة رياض الأطفال، تليها المرحلة الابتدائية، ثم الصفوف الإعدادية، وصولًا إلى الثانوية العامة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن نظام دخول الطلاب بشكل تدريجي بدأ تطبيقه منذ عام 2023، لافتًا إلى أن العام الدراسي يتضمن الإجازات الرسمية والأيام التي قد تطرأ بصورة طارئة، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند احتساب مدة الدراسة الفعلية.

وتابع أن مدة الحصص الدراسية خلال اليوم الدراسي ستكون مماثلة للعام الماضي، موضحًا أن مديريات التربية والتعليم تنسق مع المدارس بشأن مواعيد دخول كل مرحلة، بدءًا من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.

هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة

كما نفى زلطة ما تم تداوله بشأن خروج الطلاب من بعض المدارس في تمام الساعة الثالثة عصرًا، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.