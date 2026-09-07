محمد عبد الجليل: رفضت العمل في ناشئي الزمالك بسبب انتمائي للأهلي

كشف محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي السابق، عن تلقيه عروضًا لتولي عدد من المناصب داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، لكنه رفضها بسبب انتمائه للنادي الأهلي.

وأوضح عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أنه كان حريصًا على عدم الجمع بين عمله في الزمالك وانتمائه للأهلي.

وأضاف أن الأمور تغيرت بعد اعتزاله كرة القدم، قائلًا إنه عندما خلع قميص الأهلي وارتدى قميص الزمالك، أصبح «زملكاويًا صرفًا»، في إشارة إلى انتقاله للقلعة البيضاء وتغيّر انتمائه الكروي، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها مع الناديين.