تشكيل غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة البنك الأهلي، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، فارس نشاط، يحيى زكريا.

خط الوسط: موري توريه، عبد الرحمن شيكا، سعيدو كيبو، محمد أشرف.

خط الهجوم: عبده يحيى، حازم العسكري.

ويدخل البنك الأهلي المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة، ترفع رصيده إلى 6 نقاط، في ظل سعي الفريق لتحسين نتائجه واستعادة توازنه خلال الجولات المقبلة.

وفي المقابل، يخوض غزل المحلة اللقاء وهو في المركز العشرين والأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة، ويسعى لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم.

ويأمل غزل المحلة في الخروج من قاع جدول الترتيب وتحسين موقفه مبكرًا، قبل زيادة صعوبة المنافسة خلال الجولات المقبلة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، حيث يبحث البنك الأهلي عن الابتعاد عن المراكز المتأخرة، بينما يطمح غزل المحلة إلى تحقيق بداية جديدة والعودة إلى طريق الانتصارات.