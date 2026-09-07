عصام عبد الفتاح: يستحيل وجود مجاملات في التحكيم المصري.. وأمهلونا 3 أشهر

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أنه لن يسمح بوجود أي مجاملات في منظومة التحكيم المصري، مشددًا على أن جميع الحكام سيخضعون لمعايير التقييم والاختيار بعيدًا عن أي تدخلات أو مجاملات.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج «أون سبورت FM»: «يستحيل وجود أي مجاملات في التحكيم المصري، ولن أسمح بذلك على الإطلاق».

وأوضح رئيس لجنة الحكام أن الفترة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر، في ظل الظروف الصعبة التي تسلمت فيها اللجنة مسؤولية إدارة ملف التحكيم، مؤكدًا أن العمل على تطوير المنظومة يحتاج إلى وقت.

وأضاف: «نحتاج للصبر شهرين أو ثلاثة حتى تستقر الأمور، وتسلمنا لجنة الحكام في وضع صعب نفسيًا وثقافيًا وفنيًا».

وأشار عصام عبد الفتاح إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على معالجة أوجه القصور وتطوير مستويات الحكام، مع التركيز على الجوانب النفسية والثقافية والفنية، من أجل الوصول إلى منظومة تحكيم أكثر استقرارًا.

وشدد على أن هدف اللجنة هو توفير بيئة مناسبة للحكام تساعدهم على تقديم أفضل مستوياتهم، مع التأكيد على تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الحكام.

وتأتي تصريحات عصام عبد الفتاح في ظل حالة من الجدل المستمر حول مستوى التحكيم المصري، حيث تسعى لجنة الحكام إلى إعادة ترتيب أوراقها والعمل على رفع كفاءة الحكام خلال الفترة المقبلة.