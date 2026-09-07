تصعيد جديد في أزمة بيزيرا.. الزمالك يتمسك بحقوقه ويرفض التنازلات

كشف الناقد الرياضي حسام الحاج عن تطورات جديدة في أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، مؤكدًا أن هناك مقترحًا داخل القلعة البيضاء بعودة اللاعب إلى القاهرة أولًا، قبل الدخول في أي مفاوضات بشأن مستقبله.

وقال حسام الحاج، خلال ظهوره في برنامج «Voice Message»، إن المقترح يتضمن مطالبة بيزيرا، فور عودته، بتقديم اعتذار إلى جماهير الزمالك ومجلس إدارة النادي، بسبب الطريقة التي تعامل بها مع الأزمة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الزمالك سيحدد شروطه الخاصة في أي مفاوضات مقبلة بشأن رحيل اللاعب، مشددًا على أن إدارة النادي لن تتنازل عن حقوقها في هذا الملف.

وأضاف الحاج أن الزمالك أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد المصري لكرة القدم بالعقوبات التي تم توقيعها على اللاعب، مؤكدًا أن النادي يمتلك ملفًا قانونيًا قويًا يتضمن جميع المخاطبات الرسمية مع بيزيرا ووكيله، إلى جانب المراسلات المتبادلة بين الأطراف.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن ملف بيزيرا، من وجهة نظره، يعد من أقوى الملفات القانونية التي تعامل معها الزمالك، متوقعًا أن يحقق النادي الانتصار في نهاية الأزمة ويحافظ على حقوقه.

وتأتي تصريحات حسام الحاج في الوقت الذي يتمسك فيه الزمالك بعودة بيزيرا إلى القاهرة قبل مناقشة مستقبله، بينما لا يزال موقف اللاعب محل جدل في ظل الأزمة القائمة بين الطرفين.