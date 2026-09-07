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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد: لم نسرب واقعة وائل جمعة ومحمد معروف والموقف "مثير للشبهات"

الاهلي
الاهلي
حسن العمدة

أكد أحمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد، أن النادي يكن كل الاحترام والتقدير لجميع منظومة التحكيم ولكن مباراة الأهلي شهدت أخطاء تحكيمية واضحة.


وقال عبد الله في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا إف إم: بيان زد بشأن الحكام نحن رأينا أن مباراة الأهلي كان هناك أخطاء تحكيمية مؤثرة في المباراة.


وأضاف: لكن لا نشكك في نزاهة الحكام ونكن كل احترام وتقدير لكل المنظومة، ونتمنى التوفيق للجنة الحكام.

وواصل: لم نسرب واقعة محمد معروف ووائل جمعة ومن الوارد ان يكون الموقف ذاته مثير للشبهات ولكن نحن لم نسرب او نتحدث في هذا الأمر إنما اعلنا عن بيان رسمي لموقفنا من الادعاء التحكيمي خلال المباراة، وهدفنا التواجد بين ال٦ فرق الكبار هذا الموسم

احمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد زد نادي زد الاهلي

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