وزير الرياضة يهنئ سيف عيسى والاتحاد المصري للتايكوندو بذهبية بطولة جراند سلام بكوريا الجنوبية

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بطل مصر سيف عيسى، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات وزن فوق 80 كجم للرجال، ضمن فعاليات جولة الجائزة الكبرى للتايكوندو «جراند سلام موجو»، المقامة حاليًا في كوريا الجنوبية 2026.

وجاء تتويج سيف عيسى بالذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على البطل الأولمبي الروسي فاديسلاف لارين، صاحب الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأعرب الوزير عن خالص تهانيه للاعب سيف عيسى بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن تتويجه على حساب بطل أولمبي وعالمي يُعد انتصارًا كبيرًا وإنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل رياضة التايكوندو المصرية.

كما وجه الوزير التهنئة إلى الاتحاد المصري للتايكوندو، برئاسة المستشار محمد مصطفى، والجهازين الفني والإداري والجهاز الطبي، تقديرًا لجهودهم المتواصلة في إعداد اللاعبين والارتقاء بمستوياتهم، وهو ما انعكس بصورة واضحة على نتائجهم في مختلف المنافسات التي يخوضونها على المستويين القاري والدولي.