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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 حيث تكون البداية عند انجولا يوم 25 سبتمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر أمام منافسه أنجولا وجنوب السودان في التوقف الدولي القادم خلال شهر سبتمبر وبعدها مواجهة مالاوي خلال الفترة من  9-17 نوفمبر 2026

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي

مصر ضد أنجولا - 25 سبتمبر 2026 - الساعة 10:00 مساءً

مصر ضد جنوب السودان - 29 سبتمبر 2026 -  الساعة 3:00 عصرا

مالاوي ضد مصر - ذهابا وإيابا خلال الفترة من 9-17 نوفمبر 2026

مصر ضد جنوب السودان وانجولا خلال الفترة من 22-30 مارس 2027.

قائمة منتخب مصر المتوقعة 

ومن المتوقع أن يحافظ حسام حسن على الهيكل الأساسي لقائمة المنتخب خصوصًا أن الجهاز الفني يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

وتبقى حراسة المرمى من المراكز التي تبدو مستقرة نسبيًا في ظل وجود محمد الشناوي والمهدي سليمان ومصطفى شوبير ومحمد علاء ضمن الحسابات.

أما خط الدفاع فيضم مجموعة من العناصر صاحبة الخبرة مثل ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني إلى جانب حسام عبد المجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح مع إمكانية دخول عمرو الجزار إلى المجموعة.

وفي خط الوسط تبدو المنافسة أكثر شراسة خصوصًا مع تعدد الخيارات أمام المدير الفني بداية من مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور مرورًا بمحمد شحاتة ومهند لاشين ووصولًا إلى العناصر الهجومية التي يمكنها شغل أدوار مختلفة.

أما الهجوم فيبقى محمد صلاح وعمر مرموش في مقدمة الخيارات إلى جانب إبراهيم عادل ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد زيزو وهيثم حسن مع وجود حمزة عبد الكريم ضمن قائمة المرشحين.

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